Порядка 1,4 миллиона россиян к 2024 году будут получать высокотехнологичную медпомощь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Порядка 1,4 миллиона людей к 2024 году будут получать высокотехнологичную медпомощь, заявил замминистра здравоохранения России Евгений Камкин в эфире Первого канала.

"К 2024 году количество людей, которые будут получать высокотехнологичную медицинскую помощь, должно быть не менее 1 миллиона 350 тысяч ежегодно", – сказал Камкин.

До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2021 году примерно 1,3 миллиона россиян, включая 151 тысячу детей, получили высокотехнологичную медицинскую помощь.

Ранее российский Минздрав представил обновленную версию рекомендаций по лечению коронавируса, добавив в методички информацию по гриппу. В новой методичке можно будет ознакомиться с рекомендациями по диагностике и лечению гриппа в период сохраняющейся пандемии коронавируса, а также по работе с сезонными заболеваниями.

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