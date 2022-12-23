На карантине в Москве сейчас находятся 0,1% школьных классов – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В настоящее время в Москве на дистанционный формат обучения переведены 46 школьных классов, что составляет 0,1% от их общего количества, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает РИА Новости.

"На сегодняшний день 46 классов находится на карантине по всем причинам. Это из 41 тысячи классов, это 0,1% от всех классов. Мы вообще в этот сезон не закрыли ни одно здание школы, закрывали только классы", – сказала она.

По словам Раковой, технология проведения школьных занятий по видеосвязи в Москве очень хорошо отработана и активно используется, поэтому перевод класса на карантин почти никак не влияет на образовательный процесс.

Ранее Ракова заявила, что в Москве последние три недели наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Она отметила, что городу удалось пройти пик распространения инфекции без введения жестких противоэпидемических мер.



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