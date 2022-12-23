В России предложили наносить предупреждения на упаковку сахаросодержащих напитков

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением размещать на упаковке сахаросодержащих напитков предупреждения об их вреде для здоровья. Письмо с данной инициативой он направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, сообщает RT.

Орлов напомнил, что ранее в России был принят закон о введении акциза на сахаросодержащие напитки в соответствии с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Однако многие россияне, в том числе дети и подростки, не имеют точной информации об опасности такой продукции и заболеваниях, которые могут развиться вследствие ее регулярного употребления.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязательного размещения на потребительских упаковках сахаросодержащих напитков предупреждающей информации, в том числе и визуальной, о вреде потребления данного вида продукции по аналогии с табачными изделиями", – говорится в обращении.

21 ноября Владимир Путин подписал закон о введении в России акциза на сахаросодержащие напитки с 1 июля 2023 года. В список попадут напитки в потребительской упаковке, произведенные с использованием питьевой или минеральной воды. При этом исключением будут изготовленные и упакованные организациями и ИП из сферы общепита.

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