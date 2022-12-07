Диетолог предупредила об опасности жидких калорий

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Соки без мякоти и газированные напитки лучше исключить из своего рациона, так как они представляют собой жидкие калории. Об этом Москве 24 рассказала эндокринолог, диетолог, специалист по расстройствам пищевого поведения Татьяна Мазулевская.

По словам диетолога, жидкие калории – это любые жидкости, кроме воды, которые присутствуют в рационе человека. Очень многие люди недооценивают вред этих напитков, считая, что на диете можно запивать еду соком или газировкой.

"Когда мы говорим о газированных напитках, в принципе мало кто понимает, сколько там содержится сахара. В одном стакане такого напитка может содержаться от пяти ложек сахара", – предупредила эксперт.

При этом напитки с сахарозаменителем нельзя считать полезной альтернативой, отметила диетолог.





Татьяна Мазулевская врач-эндокринолог, диетолог, специалист по работе с избыточным весом Чтобы снизить количество потребляемого сахара, придумали сахарозаменители, и не все из них обладают нулевой калорийностью. Есть сахарозаменители, которые не содержат в себе никаких калорий, но, как показывают исследования, эти добавки не так безопасны, как нам хотелось бы.

Даже обычная газированная вода со вкусом лимона тоже может содержать сахар. "Это не просто безобидная вода с добавлением лимонного сока, а такой же полноценный сладкий напиток, просто чуть менее калорийный, чем соки или газировка", – объяснила эксперт.

Если говорить о соках, то лучше, когда витамины попадают в организм в виде фруктов, продолжает она. "Потому что, когда мы делаем сок, естественно, мы лишаем напиток той необходимой мякоти, того необходимого количества клетчатки, которое мы могли бы употребить", – рассказала специалист в интервью программе "Доктор 24".

Необходимо помнить, что напитки имеют дополнительные калории, поэтому лучше ограничиться водой, чаем или несладким кофе, рекомендует Мазулевская. Если выбирать между соком без мякоти или с ней, например смузи, то последнее будет полезнее для организма.





Татьяна Мазулевская врач-эндокринолог, диетолог, специалист по работе с избыточным весом Такой формат гораздо лучше и полезнее для организма, потому что там содержится клетчатка, пищевые волокна, которые регулируют поступление сахара в кровь и делают подъем уровня глюкозы не резким и не быстрым, а постепенным.

Йогурт и кефир, особенно с фруктовыми добавками, также можно отнести к жидким калориям, уточнила Мазулевская.

"Когда мы в магазине выбираем йогурт или кефир с каким-то дополнительным вкусом, что чаще, кстати, притягивает наш взгляд, мало кто хочет пить просто йогурт. Хочется со вкусом клубники, малины, как-то порадовать себя, выпить что-то сладкое, вкусное. В этом и заключается проблема. Потому что это тоже те самые дополнительные жидкие калории, которые мы зачастую не учитываем", – заключила специалист.

Ранее были названы напитки, которые способны вызывать обезвоживание. В частности, речь идет про сладкую газировку, поскольку содержащийся в ней сахар влияет на всасываемость жидкости в организме. Кроме того, нарушать водно-солевой баланс могут кофе и чай за счет своих мочегонных свойств. Также к обезвоживанию приводит употребление алкоголя.



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