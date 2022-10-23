В РФ за стуки выявили 8 672 случая COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за последние сутки выявили 8 672 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве – 756, Санкт-Петербурге – 536, Свердловской области – 387, Самарской области – 339, Башкортостане – 387, Пермском крае – 274, Подмосковье – 258.

От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончались 88 пациентов. Между тем выздоровели после прохождения лечения 10 578 человек. Число госпитализаций составило 662.

Всего с начала пандемии коронавируса в РФ зафиксировали 21 372 935 случаев COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 20 719 106 человек.

Ранее вирусолог Павел Волчков предупредил россиян о возможной новой вспышке коронавируса в стране. По его прогнозам, очередную волну заболеваемости COVID-19 в РФ стоит ждать в конце декабря 2022 года.



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