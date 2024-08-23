Журналист и общественный деятель Андрей Медведев встретился с жителями САО

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Журналист, документалист, вице-спикер Московской городской думы Андрей Медведев подвел итоги работы и ответил на вопросы жителей районов Северного округа столицы, передает Агентство "Москва".

"Все, чего мы добились, мы добились сообща. На самом деле команда – это каждый из вас. И все это происходит не так быстро, как хотелось бы. Хочется больших решений, но иногда любое продвижение, любой шаг вперед – это победа", – сказал Медведев.

Он поблагодарил всех, кто принимал и продолжает принимать участие в сохранении культурного наследия Москвы, в борьбе с хостелами-"ночлежками", в благоустройстве дворовых территорий, парков и скверов.

Среди значимых проектов Медведев выделил такие, как сохранение полей Тимирязевской академии от застройки, установка памятной доски Герою России пожарному Евгению Чернышеву, переговоры на тему отмены строительства в зеленой зоне парка "Березовая роща". Опыт дворовых встреч показал, что жители готовы принимать активное участие в жизни района, и здесь лишь важно выстроить взаимодействие между людьми и властью, сделать так, чтобы мнение каждого человека было услышано.

Ранее более 5 тысяч жителей районов Братеево, Зябликово и Москворечье-Сабурово поставили подписи за создание в Южном административном округе столицы перехватывающих центров для детей "Мамин час". Части опрошенных было бы удобно, чтобы такие центры располагались в крупных ТЦ, что позволило бы мамам пройтись по магазинам или посидеть в кафе с возможностью в любой момент подойти к ребенку.

