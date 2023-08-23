Арт-терапевт рассказала, как выйти на новый уровень дохода с помощью рисования

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Расширить свои финансовые границы можно с помощью определенного психологического приема в рисовании. Об этом Москве 24 рассказала арт-терапевт, инструктор нейрографики, психолог Оксана Авдеева.

По ее словам, рисование в целом помогает решать глубинные психологические проблемы. В том числе оно может быть полезно в ситуации, когда человек остановился на определенном уровне дохода и никак не может пробить свой финансовый потолок.

В этом случае Авдеева посоветовала взять лист бумаги, любое пишущее средство и изобразить себя, застрявшего в определенном объеме. Например, это может быть небольшой круг, заключенный в квадрат.



Оксана Авдеева арт-терапевт, инструктор нейрографики, психолог Далее надо начать выводить из получившегося рисунка наружу волнистые спонтанные линии, отслеживая при этом свои чувства и мысли: реакции на то, что с помощью линий приходится выходить из условной границы зоны комфорта.

"У кого-то при этом может возникнуть сопротивление, но это нормально и хорошо – значит, что-то сейчас получается отпускать и прорабатывать", – отметила эксперт.

Когда покажется, что линий уже достаточно, можно приступить к увеличению фигуры себя – нарисовать новую, которая будет больше и выйдет за границы прежней. Линии новой фигуры следует несколько раз обвести, делая их хорошо очерченными, "мощными".

Все это время важно отслеживать свои эмоции и чувства, напомнила арт-терапевт.

"Сначала в новой границе может быть некомфортно, потому что больший объем – это смелость, которая нужна, чтобы покинуть прежние тесные рамки", – отметила она.

Далее следует начать рисовать дополнительные волнистые линии от прежней фигуры, символизирующей возможности человека, к новой – так, чтобы условная граница между ними почти растворилась.



Оксана Авдеева арт-терапевт, инструктор нейрографики, психолог При этом, опять же, важно задавать себе вопросы: что значит для меня этот новый объем? Как я могу вести себя в новых границах? Как я в них должен проявляться? Какие эмоции я испытываю?

Причем нельзя торопиться, занятию необходимо уделить время, тогда практика принесет пользу, заключила эксперт.

Ранее эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова рассказала, как выйти на более высокий уровень доходов представителям разных элементов личности. Например, людям Дерева Ян для успеха важно окружать себя успешными людьми и следить за своим внешним видом.