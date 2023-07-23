Москвичей предупредили о дожде и грозе в ближайшие часы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дождь, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Синоптики отметили, что такая непогода продлится до 18:00 23 июля.

Жителей столицы призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять вблизи них автомобили.

Столичный Дептранс также попросил автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных маневров.

До этого метеорологи сообщали, что в ближайшие дни в Москве установится облачная погода с кратковременными дождями. В понедельник, 24 июля, в Москве может быть прохладно. Однако во вторник, 25 июля, воздух прогреется до 24 градусов. Температура в среду, 26 июля, поднимется до 26 градусов. При этом в городе все равно ожидаются дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 24 июля станет самым холодным днем предстоящей недели, температура воздуха понизится до 17–19 градусов. Днем возможны кратковременные осадки, температура опустится на 3,5 градуса ниже нормы.

В Москве прошли дожди