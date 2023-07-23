Москвичей предупредили об облачной погоде и дожде 23 июля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Жителей и гостей Москвы ожидают облачная погода и дождь в воскресенье, 23 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По словам синоптиков, местами могут быть грозы. Столбики термометров покажут от 19 до 21 градуса. Ветер прогнозируется юго-западный до 6–11 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба.

До этого метеорологи сообщали, что в ближайшие дни в Москве установится облачная погода с кратковременными дождями. В понедельник, 24 июля, в Москве может быть прохладно. Однако во вторник, 25 июля, воздух прогреется до 24 градусов. Температура в среду, 26 июля, поднимется до 26 градусов. При этом в городе все равно ожидаются дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 24 июля станет самым холодным днем предстоящей недели, температура воздуха понизится до 17–19 градусов. Днем возможны кратковременные осадки, температура опустится на 3,5 градуса ниже нормы.

В Москве прошли дожди