Минпромторг сделает обязательным контроль за водой и молоком в детсадах и школах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Министерство промышленности и торговли РФ в ближайшее время введет обязательный контроль за упакованной водой и молочной продукцией в детских садах и школах. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава ведомства Антон Алиханов.

Министр напомнил, что решение о запуске эксперимента по контролю поставок пищевой продукции в социальной сфере было принято в конце 2024 года. Проверка затронула упакованную воду и молочную продукцию, которые должны быть промаркированы.

"В ближайшее время сделаем такой контроль обязательным, поскольку уже видим успешные результаты", – отметил Алиханов.

Он уточнил, что пока эксперимент проводится лишь в Краснодарском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Московской и Новосибирской областях, а также в Санкт-Петербурге. Завершится он в сентябре. Его проведение позволит сформировать критерии и механизм пресечения появления в детсадах, школах и больницах сомнительной продукции, заключил министр.

Ранее Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке картофеля и завтраков быстрого приготовления, меда в упаковке, а также круп, злаков и бобовых. Действовать он будет в период с 1 августа 2025 года по 28 февраля 2026 года.

Кроме того, министерство полагает, что с 1 октября 2025 года по 31 августа 2026 года следует провести эксперимент по маркировке посуды, столовых приборов, изделий для уборки, декора и предметов интерьера.