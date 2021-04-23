Диетолог рассказала о пользе яблок

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Врач-диетолог Ольга Шмелева считает яблоки отличным средством в профилактике развития онкологических заболеваний. Об этом она рассказала телеканалу "Звезда".

Дело в том, что в данном фрукте большое содержание витамина С, который является природным антиоксидантом и занимает важное место в предотвращении развития рака.

"Витамин С является одним из самых важных компонентов антиоксидантной системы. Сюда же входят еще цинк, марганец и витамин Е, но самый главный, конечно, витамин С", – пояснила Шмелева.

Диетолог рекомендовала обратить внимание именно на свежие яблоки, так как в них содержится наибольшее количество данного витамина. Также для нормальной работы кишечника необходима клетчатка, которой богаты эти фрукты.

Людям с инсулинрезистентностью Шмелева рекомендовала есть не очень сладкие яблоки, так как их употребление не окажет сильной нагрузки на поджелудочную железу из-за небольшого количества фруктозы.

Ранее диетолог рассказала, кому нельзя есть овсяную кашу. Особенно аккуратными необходимо быть тем, кто страдает синдромом раздраженного кишечника и другими схожими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.