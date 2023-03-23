Каждый пятый работодатель в России компенсирует работникам затраты на питание и связь

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Каждый пятый российский работодатель пытается компенсировать сотрудникам затраты на питание (21%), связь (19%) и транспорт (18%). Об этом сообщает News.ru со ссылкой на результаты исследования сервиса "Авито.Работа".

Более чем в 200 тысячах предложениях о работе, размещенных на площадке, указана возможность питания за счет компании, более чем в 120 тысячах – денежная компенсация таких трат.

"21% опрошенных отметили, что работодатель полностью или частично компенсирует расходы на питание и чаще – в корпоративной столовой. Из них 44% людей могут обедать бесплатно, 21% получают скидки, а треть компаний выплачивает денежную компенсацию расходов на питание", – говорится в сообщении.

Согласно результатам исследования, 19% опрошенных пользуются корпоративной связью, еще 18% получают компенсацию при условии проезда на общественном транспорте, при условии использования личного авто в служебных целях компании возмещают работникам затраты на содержание средства передвижения.

32% трудоустроенных имеют дополнительную медстраховку (ДМС), еще 37% имеют возможность пройти обучение за счет компании.

В 10% российских компаний сотрудникам предоставляют скидки на занятия спортом, путевки на отдых и другие цели. Руководство некоторых предприятий организует для работников совместные походы в театры, на экскурсии и другие культурные мероприятия.

Ранее нейропсихолог Бибигуль Кушалиева предупредила россиян о высокой вероятности истощения нервной системы при работе в режиме многозадачности. Помимо этого, многозадачная работа может привести к выгоранию и депрессии. Снизить вероятность заболеваний можно, если в течение рабочего дня делать небольшие перерывы, посоветовала врач.

"Цифра дня": 191 тыс рублей

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