В России создадут единый реестр психологов – СМИ

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В России будет создан единый реестр психологов, данное положение войдет в финальную версию законопроекта "О психологической помощи". Об этом со ссылкой на слова вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой сообщает газета "Известия".

"Главным камнем преткновения был вопрос реестра и то, кто будет заниматься его формированием. Нам предложили без него вносить законопроект, и он уже был согласован со всеми. Но мы считаем, что это основное, хотим, чтобы обязательно этот механизм в законе остался", – заявила она.

Кузнецова уточнила, что сейчас данный вопрос прорабатывается с Минтрудом и Минздравом. По ее словам, запрос граждан на помощь со стороны психологов возрастает, но специалистов, способных оказать качественную помощь на сегодняшний день немного.

Авторы законопроекта планируют включить в реестр не только специалистов, но и учреждения. В документе будут прописаны критерии относительно профессионального статуса и подготовки специалистов. В нем также будет дано определение понятия психологической помощи и установлены единые требования качества и доступности поддержки.

"Наконец-то мы поймем, что такое понятие "психолог" и какое образование у него должно быть", – приводит газета слова Кузнецовой.

Уточняется, что предложение получило поддержку в комитете Госдумы по здравоохранению.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали разработать системные меры лечения послеродовой депрессии. Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила продумать процедуру возмещения затрат на медуслуги и медикаментозное лечение, а также на сеансы с личным психологом.

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