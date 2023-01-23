Воробьев поручил усилить безопасность в Котельниках из-за мигрантов

Фото: TACC/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить безопасность в Котельниках. Об этом сообщает телеканал "360".

Воробьев принял такое решение по просьбам местных жителей, которые оказались обеспокоены вопросом обеспечения безопасности в округе из-за сдачи жилья мигрантам и близости к рынку "Садовод".

Граждане обратили внимание на то, что в арендуемых квартирах могут проживать более пяти человек.

"Все это требует особого подхода к безопасности. Каждый из нас беспокоится за детей, особенно когда они активно идут в школу, занимаются спортом, творчеством", – отметил он.

Глава области напомнил, что муниципалитет подключен к системе видеонаблюдения "Безопасный регион". В Котельниках установлено почти 1,7 тысячи камер.

Воробьев заявил о необходимости проводить встречи со съемщиками. Он также заверил, что на текущий год уже составлен план мероприятий по реализации мер безопасности.

Ранее министерство труда предложило распределить квоты на работу мигрантов, увеличив количество разрешений в Центральном и Приволжском федеральных округах. Так, в центре страны предложили увеличить квоту с 26 045 до 29 004, а в Приволжском округе – с 6 253 до 6 329.



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