В Балашихе установят камеры подъездного видеонаблюдения

Фото: пресс-служба МТС

МТС установит в Балашихе камеры подъездного видеонаблюдения с целью повышения безопасности и комфорта местных жителей, сообщает пресс-служба компании.

"Безопасность жителей региона является одним из важнейших направлений деятельности администрации города. По разным данным, благодаря системам видеонаблюдения удается снизить уровень преступности на 30%", – сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Программа оператора охватит около тысячи домов Балашихи. К марту 2023 года на подъездах многоквартирных домов будет установлено 3 100 камер видеонаблюдения.

В свою очередь, технический директор Московского региона МТС Владислав Медведев объяснил, что компания имеет значительный опыт в проектах по оснащению видеонаблюдением в столице. Проект в Балашихе стал для компании пятым в Московском регионе. До этого специалисты МТС установили видеонаблюдение в Москве, Электростали, Реутове и Жуковском.

При создании систем видеонаблюдения компания использует высокоскоростную волоконно-оптическую сеть по технологии GPON. Ее протяженность приближается к 48 тысячам километров.

С 11 января в РФ приступили к использованию видеокамер для фиксации выброса мусора из машин. Штраф за выброс отходов в неположенном месте составит 5 тысяч рублей. Водителя, выбросившего мусор из окна автомобиля, могут оштрафовать на 30 тысяч рублей.



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