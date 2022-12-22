За сутки в РФ выявили 7 451 случай заражения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За сутки в России выявили 7 451 нового зараженного коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Кроме того, за 24 часа в стране вылечились от коронавируса 9 243 человека, а скончались 54 пациента.

В общей сложности же с начала пандемии в России заболели 21 743 302 человека, а выздоровели 21 140 943 россиянина. При этом за все время умерли 393 220 граждан.

Ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что Китай может ежегодно "поставлять" новые штаммы коронавируса. По его словам, это может произойти на фоне послаблений в сфере COVID-19. Волчков добавил, что похожая ситуация наблюдается и с гриппом. Его эпидемия также бывает в стране каждый год.



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