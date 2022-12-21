Нагрузка на службу скорой помощи столицы сезонна – Депздрав

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве нагрузка на службу скорой помощи соответствует сезону и не является пиковой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Депздрава.

"Дефицита сотрудников диспетчерской службы и врачей, фельдшеров, медицинских сестер, выезжающих на вызовы, нет. Ситуации, при которых москвичи в экстренных случаях вынуждены ждать скорую помощь несколько часов, исключены", – говорится в сообщении.

Отмечается, что скорая помощь добирается до пациентов примерно за 12 минут. В среднем одна бригада медиков осуществляет около 13–15 вызовов в сутки.

В пресс-службе также подчеркнули, что в настоящее время в городе наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, рост заболеваемости среди взрослых остановился, за последние несколько недель ситуация также стабилизировалась и с детьми.

В Депздраве добавили, что все медицинские организации столицы полностью обеспечены всем необходимым для оказания помощи заболевшим.

Ранее главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко рассказал, что людям с симптомами ОРВИ при температуре выше 38 градусов рекомендуется вызывать скорую помощь в ночное время, а в дневное следует пригласить медика из поликлиники. Это необходимо для понижения нагрузки на скорую.

По его словам, тенденция вызывать скорую возросла во время пандемии коронавируса, однако гражданам следует быть более сознательными в этом вопросе.

До этого врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала избегать мест скопления людей и тепло одеваться, чтобы не заболеть в праздники. Также она рекомендовала в закрытых помещениях обязательно носить маску.



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