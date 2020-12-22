Эксперт рассказала, как работник может получить выходной 31 декабря

Фото: "Московские сезоны"
Юрист, член профессиональной ассоциации "Юристы за трудовые права" Ксения Печеник рассказала Москве 24, как сделать 31 декабря выходным днем.
Ранее нерабочим 31 декабря объявили больше десятка регионов России, среди которых Ярославская область, Севастополь, Санкт-Петербург, Крым и Забайкальский край. В ряде субъектов страны последний день 2020 года будет нерабочим только для отдельных категорий сотрудников. В Москве 31 декабря выходным не объявлено.
"Но так, чтобы заставить работодателя дать вам возможность не выходить 31 декабря, таких законных способов нет. Все происходит только по согласованию с работодателем", – отметила собеседница Москвы 24.
По словам юриста, отпуск за счет сотрудника 31 декабря на практике согласовывается практически всегда. Но если работодатель принял решение, что в последний день года все трудятся, чтобы, к примеру, завершить отчет или важный проект, договориться об отгуле очень сложно. А невыход в такой ситуации будут использоваться против сотрудника, говорит эксперт.
"В нынешней ситуации я бы вообще не стала на эту тему дискутировать с работодателем. Потому что сейчас, как никогда, огромное количество сокращений. И, как правило, бюджеты уже утверждены, фонд оплаты труда тоже весь пересмотрен, и дать лишний повод работодателю, чтобы вас уволить без сокращения, зачем это делать. В этой ситуации я бы не стала рисковать", – сказала член профессиональной ассоциации "Юристы за трудовые права".
При этом есть категория работников, которым не могут отказать в праве получить отгул 31 декабря. Это сотрудники, которые в течение года сдавали кровь и не использовали свои дни для предоставления им отдыха, подчеркнула эксперт.
Аналогично обстоят дела с ситуациями, если вы отправлялись в выходные в командировку или выходили на работу и не просили за это двойную оплату. В этой ситуации работодатель, по идее, не может отказать сотруднику в предоставлении выходного в любой другой день, в том числе 31 декабря, говорит специалист.
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