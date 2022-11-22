В МВД рассказали, как поступить при обнаружении "закладчика"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

При обнаружении "закладчика", который пытается спрятать наркотические вещества, человеку необходимо моментально обратиться в районный отдел внутренних дел (ОВД) и сообщить о случившемся. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Как отметил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице Владимир Васенин, при обращении в ОВД следует назвать точное место и время, приметы подозреваемого и примерное направление его дальнейшего движения.

Наличие фото- и видеоматериалов также сможет оказать помощь сотрудникам полиции в поисках подозреваемого, добавил он.

Ранее в Подмосковье ФСБ ликвидировала нарколабораторию. Спецслужбы задержали 22-летнего уроженца Украины за организацию нарколаборатории в Зарайске. В результате операции было изъято 13,5 килограмма мефедрона и более тонны реактивов.

До этого полицейские Зеленограда задержали подозреваемого в сбыте и хранении марихуаны. В ходе обыска в жилом помещении подозреваемого были обнаружены и изъяты 30 кустов конопли и пластиковые контейнеры с находящимися внутри таблетками с неизвестным веществом.

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