Эксперт оценил идею бесплатных условий в больнице для родителей с детьми до 7 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов назвал разумной идею обеспечить бесплатным питанием и спальным местом в больницах родителей госпитализированных детей до 7 лет включительно. Об этом сообщает RT.

"Очевидно, что никто не может понять и прочувствовать состояние ребенка лучше, чем его родители, ведь не каждый малыш готов рассказать о своем реальном самочувствии человеку в белом халате", – отметил он.

По словам эксперта, в условиях сложившейся демографической ситуации в стране важно не только стимулировать рождаемость, но и способствовать снижению смертности детей.

Ранее с данной инициативой выступил депутат Государственной думы Василий Власов. Соответствующее обращение парламентарий направил на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

По словам Власова, подобными условиями в российских медучреждениях обеспечивают только родителей детей до 4 лет. При этом, отметил депутат, не все дети в возрасте от 4 до 7 лет могут позаботиться о себе самостоятельно, находясь в больницах, а также правильно описывать состояние самочувствие врачу.

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