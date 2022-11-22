В России за сутки выявили 4 460 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"

В России за минувшие сутки выявили 4 460 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

За 24 часа помощь медиков потребовалась 1 434 россиянам. За это время от последствий болезни скончались 59 пациентов. Выздоровели при этом 6 444 человека.

С начала пандемии в стране выявили 21 545 351 случай заражения COVID-19. Умерли 391 568 человек.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что новый штамм "Омикрона" – "Грифон" – является самым опасным. По его словам, это обусловлено его быстрым распространением. При этом информации о том, является ли "Грифон" более летальным, нет.

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