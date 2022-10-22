Московские единороссы передали в военный госпиталь препараты для участников СВО

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Депутат Госдумы Евгений Нифантьев вместе с московскими единороссами передал Центральному военному госпиталю имени Мандрыка медикаменты, необходимые для лечения участников спецоперации. Вместе с волонтерами "Единой России" он посетил военнослужащих, которые сейчас наблюдаются в госпитале.

"Сегодня с коллегами <...> навестили бойцов и привезли лекарственные препараты и теплые обеды. И, конечно, передали все те теплые чувства, которые сограждане испытывают по отношению к нашим военнослужащим, к нашим бойцам, которые стоят на охране российских рубежей", – рассказал парламентарий.

Он отметил, что все бойцы изъявляют желание вернуться на фронт после прохождения лечения, чтобы продолжить защищать Родину.

Между тем исполнительный секретарь местного отделения партии ВАО Москвы Елена Хаустова привезла военнослужащим горячие обеды, приготовленные москвичами в рамках акции "Домашнее тепло". Их накормили супами, шашлыком и салатами.

"Вот уже полгода мы каждую неделю приезжаем в этот госпиталь, чтобы поддержать наших ребят. За это время мы с ними стали уже практически близкими людьми. Привозим гуманитарную помощь, домашние обеды. <...> Мы будем приезжать до тех пор, пока наша помощь будет нужна", – отметила Хаустова.

Ранее Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области. В ходе поездки на полигон российский лидер проинспектировал занятия с призванными гражданами по тактической, огневой и медицинской подготовке, убедился в готовности военнослужащих к выполнению поставленных задач в зоне СВО.



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