Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В субботу, 22 октября, в столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр России.

"Температура воздуха в Москве составит 7-9 градусов тепла, по области – от 5 до 10 градусов. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что жители столичного региона к 24–25 октября могут ожидать первые заметные заморозки. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов. При этом среднесуточная температура упадет до -5 градусов к 26–28 октября.



Снег и заморозки могут прийти в столицу в ближайшие выходные

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