Белоусов одобрил внеочередное обеспечение жильем военных с детьми-инвалидами

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Министр обороны России Андрей Белоусов поддержал внеочередное обеспечение жильем военных с детьми-инвалидами. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Белоусов поддержал идею о расширении перечня "категорий военнослужащих, имеющих внеочередное право на обеспечение жильем", говорится в заявлении. С данной инициативой выступила партия "Единая Россия".

Ранее депутаты направили данный законопроект в Госдуму. Сейчас получить жилье вне очереди могут военные, воспитывающие трех и более детей, рассказал врио секретаря генсовета "Единой России" Владимир Якушев. Также сотрудники органов внутренних дел, имеющие ребенка инвалида, могут получить единовременную выплату на жилье. Такая же мера распространяется на сотрудников Росгвардии со специальными званиями полиции.

Якушев считает, что поддержка законопроекта о внеочередном обеспечении жильем военных с детьми-инвалидами станет очередным шагом к повышению уровня социальной защищенности семей военнослужащих.

