Мурашко: исторический минимум младенческой смертности зафиксирован в РФ

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В России зафиксированы рекордно низкие показатели младенческой смертности, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в рамках совещания Владимира Путина с кабмином.

"За первые шесть месяцев текущего года отмечается снижение показателя младенческой смертности, по оперативным данным, этот показатель составляет 4 промилле, это один из самых низких показателей в мире", – отметил Мурашко.

Министр обратил внимание, что год назад он составлял 4,1 промилле.

В 2023 году коэффициент рождаемости в России снизился до 1,41 и достиг исторического минимума. При этом число третьих и последующих детей в расчете на одну женщину возросло. Наибольшие значения были зафиксированы в Чечне (2,66), Туве (2,44) и на Алтае (2,03). Самые низкие показатели выявили в Ленинградской области (0,88) и Севастополе (0,98).

На рождаемость в стране влияет целый ряд факторов, пояснили в Минтруде. Речь идет об уровне доходов, социокультурных установках, мерах господдержки, ситуативных и других факторах.

