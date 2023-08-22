Врач объяснил, чем опасна длительная икота и как от нее избавиться

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Долгая икота может быть признаком проблем со здоровьем. Об этом сообщает "Вечерняя Москва", ссылаясь на терапевта Андрея Кондрахина.

По его словам, икона может быть сигналом об инсульте. Поэтому если она долго не проходит, то лучше пойти ко врачу и сделать КТ мозга. При этом он отмечает, что икота является также симптомом язвы желудка и холецистита. Кроме того, как утверждает терапевт, икота может возникнуть из-за переедания, если человек заглатывает воздух во время еды.

Кондрахин призывает обратить внимание на долгую икоту у детей, поскольку это может быть смертельно опасно. Например, ребенок мог проглотить какую-то игрушку, поэтому желудок будет пытаться избавиться от нее. Однако естественным путем предмет может не выйти, из-за чего человек начинает икать.

Врач предупреждает, что при долгой икоте важно своевременно обратиться к врачу. Но если она короткая, то можно попробовать самостоятельно ее прекратить.

"Можно сделать дыхательную гимнастику: нужно глубоко вдохнуть и максимально выдохнуть весь воздух из легких. Эти действия нужно повторять несколько раз до того момента, пока икота не прекратится", – посоветовал он.

Также Кондрахин рекомендует выпить много воды или сделать массаж сонной артерии на шее.

Ранее кандидат медицинских наук Александр Пальман сообщил, что чувство нехватки воздуха может сигнализировать о заболеваниях легких, сердца или быть результатом затяжного стресса. Кроме того, ощущение нехватки воздуха может возникать на фоне психологического стресса, указал он.

"Доктор 24": икота