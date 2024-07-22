Депутат Хамзаев предложить добавить в свидетельство о рождении фотографию ребенка

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил добавить в свидетельство о рождении фотографию ребенка. Свое обращение он направил вице-премьеру России Татьяне Голиковой, передает РИА Новости.

В документе указано, что свидетельство о рождении не помогает в идентификации ребенка. По его словам, контролеры в поездах и на стойках регистрации в аэропортах окажутся бессильны в части проверки соответствия документа с фактическим стоящим перед ними ребенком. Он считает необходимым добавить в свидетельство о рождении как минимум фотографию ребенка, с изменениями в 3, 7 и 10 лет.

Депутат считает, что фотография может быть приложена в виде QR-кода, а ее выгрузка может проводиться через портал "Госуслуги". Это, по его мнению, вовлечет молодежь в пользование платформой, где на момент получения ими паспорта будет полноценная история с их личным кабинетом.

Парламентарий добавил, что родители также жалуются на качество самого свидетельства о рождении из-за низкой плотности документа. Из-за этого свидетельство быстро портится. Хамзаев предложил создать новый дизайн, учитывая имеющийся опыт. Он считает, что первый документ в жизни человека должен быть памятным на всю жизнь и иметь особую историческую ценность.

Депутат выразил уверенность в том, что получится создать новый дизайн документа, что позволит лучше идентифицировать ребенка. Более того, он предложил вернуть документу название "метрическое свидетельство" и реализовать проект в рамках Года семьи.

До этого Хамзаев предложил ввести штрафы за дискредитацию традиционных семейных ценностей. Он объяснил, что понятие дискредитации традиционных семейных ценностей должно быть введено в законодательство. В России сейчас нет закона, который охраняет неприкосновенность семьи и защищает молодежь от деструктивной пропаганды, уточнил он.