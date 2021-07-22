В России предложили ввести выплаты для переезжающих в другой регион из-за работы

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Россиянам, которые решили переехать в другой регион с целью трудоустройства, могут начать оказывать финансовую поддержку. Соответствующий документ, подготовленный Минтрудом, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Поправки предлагается внести в закон о занятости населения. Отмечается, что изменения позволят расширить круг соискателей вакансий, которые смогут получить поддержку от государства при трудоустройстве в другой местности.
"Учитывая сохраняющийся дисбаланс на рынке труда Российской Федерации, целесообразно законодательно предусмотреть возможность оказания содействия в трудоустройстве в другой местности более активной группе населения. Государственную услугу предлагается предоставлять не только гражданам, признанным в установленном порядке безработными, но и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в качестве ищущих работу и готовых для трудоустройства временно переехать или переселиться на постоянное место жительства в другую местность", – говорится в документе.
В проекте закона также приведены данные Роструда. В прошлом году за содействием в поиске подходящей работы обратились более 7 миллионов человек, более 3 миллионов из них заявили о желании осуществлять трудовую деятельность за пределами региона постоянного проживания.
Помимо этого, региональным властям предлагается утвердить перечень профессий, на которые нельзя будет привлекать людей из других регионов.
Если документ будет принят, субъектам выделят дополнительные средства на выплату единовременного пособия и суточных для тех, кто не смог трудоустроиться по месту жительства.
19 июля Владимир Путин заявил, что ситуация с безработицей в России показывает постепенное улучшение, ее уровень практически вернулся к показателям 2019 года и составляет 4,9%.
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