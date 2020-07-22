Диетологи назвали причину зависимости от сладкого

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Врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев объяснила, почему у людей возникает зависимость от сладкого, сообщает "Экспресс газета".

По словам специалиста, причина кроется в наших предках. В древности сладкий вкус был очень редким, он приносил удовольствие, а значит, был ценным для людей.

"Сладость перестала быть дефицитом, но человеческий организм не перестроился еще на новый лад и до сих пор реагирует на сахар всплеском гормонов. Отсюда и берется зависимость", – рассказала Александра Ноев.

Она также добавила, что частое употребление сладостей может навредить организму, так как сахар разрушает стенки сосудов и развивает инсулиновую резистентность.

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