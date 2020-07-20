Диетологи назвали продукт, который помогает сбросить вес

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты назвали продукт, который помогает сбросить вес, сообщает "Газета.ру". Как рассказал диетолог Айтор Санчес, люди худеют быстрее, если включают в свой рацион яйца.

Он отметил, что у данного продукта отсутствуют жиросжигающие свойства, но употребление большего количества белка помогает надолго насытиться. Общее потребление калорий уменьшается. Диетолог советует есть яйца по утрам, чтобы дать организму необходимые питательные вещества.

Ранее диетолог Иван Алименко опроверг миф о вреде чипсов. Он подчеркнул, что главная проблема продукта не в составе, а в объеме употребления. Если есть небольшими порциями, то и разговоры о вреде чипсов могут исчезнуть.

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