Русский язык в 2022 году занял пятое место по конкурентоспособности в мире

Фото: Москва 24/Никита Симонов

По итогам прошлого года русский язык занял пятое место по конкурентоспособности в мире, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на кандидата филологических наук, декана филологического факультета Государственного института русского языка имени Пушкина Андрея Щербакова.

По его словам, русский язык сохранил свои позиции в мире, несмотря на все внешние обстоятельства геополитического характера.

"Конечно же, русский язык по количеству носителей, например, по-прежнему уступает и английскому, и китайскому, и арабскому, и испанскому, и некоторым еще. В этом году, кстати, в нашем индексе мы зафиксировали, что носителей португальского языка в мире стало чуть больше. И русский язык в этом смысле уступил одну позицию", – сообщил Щербаков.

Он рассказал, что в Сети растет число сайтов на русском языке. Кроме того, стабильность сохраняется в количестве СМИ, которые выходят на русском языке в разных странах мира, и количество научных публикаций.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что английский язык стал мертвым, вместо него надо изучать другие языки межнационального общения.