Тумусов поддержал идею мониторинга рекламы упрощенного получения справок в интернете

Фото: Агентство "Москва"

В Госдуме поддержали идею о проведении мониторинга рекламы упрощенного получения справок в интернете. Об этом пишет RT.

Свое мнение по данному вопросу высказал депутат нижней палаты парламента Федот Тумусов. Он обратил внимание на то, что подобные объявления в Сети являются частью коррупционной схемы. Однако некоторые делают на этом бизнес. По его словам, такие справки опасны для жизни и здоровья россиян.

"Подобная справка, полученная непонятным образом, может повлиять, к примеру, на получение оружия. Конечно, специалисты должны этим заниматься и выявлять. Такое нужно выжигать каленым железом", – подчеркнул депутат.

Ранее в Законодательном собрании Санкт-Петербурга заявили о необходимости провести мониторинг рекламы упрощенного получения справок в интернете.

Как отметил депутат Павел Крупник, в последние годы в Сети участились случаи такой рекламы. По его словам, в интернете легко можно найти контакты и способы получить, например, "справки" для освобождения от физкультуры, о прохождении водительской комиссии без осмотра врача и другие.

Он подчеркнул, что такие объявления рекламируют незаконные услуги, несущие реальную опасность для неопределенного количества граждан.



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