Москва вошла в топ-5 регионов России по числу любителей поздно ложиться спать

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Москва и Подмосковье попали в топ-5 регионов России по числу любителей поздно ложиться спать. Результаты опроса сервиса "Работа.ру" оказались в распоряжении Москвы 24.

В Москве и Подмосковье было выявлено 45% сов, а жаворонков – 20%. Больше трети (35%) респондентов подчеркнули, что их время пробуждения зависит от сезона, а в общей сложности по стране число любителей поздно вставать составило 41%, а жаворонков среди россиян оказалось 25%.

В Татарстане опрос выявил 58% сов, а жаворонков – 25%. В Челябинской и Иркутской областях любителей поздно ложиться спать оказалось 47%, в Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, такой вариант ответа выбрали 45% опрошенных. К совам себя отнесли 42% респондента из Воронежского региона и 41% из Саратовской области.

В Приморском крае, Ростовской и Кемеровской областях число жаворонков преобладает – 40, 42 и 40% против 38, 38, 25% сов, а в Самарской области их количество одинаковое – по 40%.

В исследовании приняли участие более 5 000 экономически активных пользователей сервиса старше 18 лет из крупнейших регионов страны.

Ранее сообщалось, что после 50 лет люди начинают больше спать. Ученые провели опрос среди 730 тысяч человек из 63 стран. В результате этого им удалось установить, что люди в возрасте от 30 до 50 лет спят менее семи часов в сутки.

Исследователи также обнаружили, что в некоторых странах люди склонны к более продолжительному сну независимо от возраста.

"Доктор 24. Темы недели": бессонница большого города

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