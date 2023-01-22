Фармаколог предупредил о токсичности парацетамола

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Парацетамол является единственным жаропонижающим, которое никак не влияет на состав крови, но при неправильном применении данный препарат может оказывать токсическое воздействие на организм, предупредил врач-терапевт, фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Специалист подчеркнул, применять это лекарственное средство нужно строго по инструкции, а в некоторых случаях –ограничивать. Речь идет о людях с заболеваниями печени. Врач также посоветовал не принимать данный препарат в один день с алкогольными напитками.

"Если человек принимает парацетамол в высших терапевтических дозировках, не учитывает нарушения в организме, особенно в печени, то может возникнуть перегрузка, печень не сможет метаболизировать препарат. Парацетамол начнет оказывать токсическое воздействие на клетки этого органа, начнется массовая гибель клеток", – сказал Кондрахин в интервью радио Sputnik.

По словам фармаколога, это может привести к летальному исходы. В подобной ситуации, указал он, у врачей будет около суток на то, чтобы спасти человека. Если ситуация выйдет из-под контроля, решением может стать пересадка печени.

Для здорового человека весом 70 килограммов максимальная терапевтическая доза парацетамола может составлять четыре грамма, продолжил специалист. Он напомнил, что препарат выпускается в дозировке по 500 миллиграммов, таким образом, за день можно выпить до восьми таблеток, не причинив серьезного вреда организму.

"Но это тоже не совсем правильно, лучше ограничиться тремя–четырьмя приемами. Если пациенту по какой-то причине не помогла первая таблетка, перед приемом следующей должно пройти как минимум два часа, а лучше – 4–6 часов", – уточнил врач.

Ранее терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что бесконтрольный прием порошков от простуды может нанести серьезный вред печени, так как в составе данных препаратов содержится парацетамол. При чрезмерном употреблении может развиться печеночная недостаточность.



"Доктор 24": жаропонижающие

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