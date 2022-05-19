Врач объяснил, что делать при внезапном повышении температуры

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При внезапном повышении температуры тела необходимо срочно обратиться к врачу, рассказал заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы Сергей Рябов. Об этом сообщает "Радио 1".
По словам специалиста, температура выше 38 градусов является фебрильной и требует обязательной консультации специалиста.
"Общие правила: покой, обильное питье. Прием жаропонижающих препаратов возможен, но стоит отдать предпочтение парацетамолу, потому что у него наименьшее количество побочных явлений. Но это необязательно, скорее это крайний вариант", – пояснил Рябов.
Врач подчеркнул, что повышенная температура тела у взрослого человека может быть признаком ряда болезней, к которым относятся простудные и кишечные заболевания. Летом высокая температура может быть признаком теплового удара.
"Бывает, что температура резко повышается, а потом сама проходит, но в таких случаях тоже следует обратиться к врачу, чтобы пройти обследование и выявить изменения в организме", – добавил Рябов.
Он напомнил, что маленькие дети тяжелее переносят высокую температуру: у них могут начаться судороги. По словам врача, при повышении температуры у детей нужно вызывать врача.
Ранее главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, почему мужчины тяжелее переносят повышенную температуру тела, чем женщины. Врач пояснил, что женщины по природе более выносливы и терпеливее переносят боль и недомогание, а также быстрее восстанавливаются. По словам специалиста, женский организм настроен на рождение детей и защищен действием гормонов. Также иммунитет женщины активнее реагирует на патогенные микробы.
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