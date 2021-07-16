Врач рассказала, какие симптомы указывают на тепловой удар у детей

Фото: depositphotos/lofilolo
Врач-педиатр, председатель всероссийского общественного движения "Совет матерей", эксперт ОНФ Татьяна Буцкая рассказала, как распознать тепловой удар у ребенка. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Тепловой удар возникает из-за перегрева. Духота, жара, слишком теплая одежда не по погоде, физические нагрузки в летний зной, обезвоживание – все это может привести к нарушению теплового баланса", – предупредила Буцкая.
Она объяснила, что чаще всего тепловой удар возникает у детей, поскольку у них более активный обмен веществ, который создает тепло интенсивней, чем организм взрослого человека.
Распознать недуг можно по вялости или капризности ребенка. В случае теплового удара лицо малыша краснеет, кожа становится сухой и горячей, а сердцебиение заметно учащается.
Также ребенка может тошнить и лихорадить. В тяжелых случаях возможны потеря сознания или судороги.
Если у ребенка наблюдаются описанные симптомы, стоит сразу переместить его в прохладное место, раздеть и обеспечить приток свежего воздуха. Если в помещении есть кондиционер, стоит установить его на температуру 18-20 градусов.
В случае если температура тела продолжает расти, необходимо обратиться за помощью к специалисту.
Ранее стало известно, что легкая светлая одежда, головной убор, солнцезащитный крем и широкие очки помогут избежать теплового удара в жаркую погоду. В помещении следует обеспечить температуру от 20 до 25 градусов, меньше использовать духовку и плиту, чаще принимать освежающий душ и в светлое время суток закрывать окна и шторы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: