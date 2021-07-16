Врач рассказала, какие симптомы указывают на тепловой удар у детей

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Врач-педиатр, председатель всероссийского общественного движения "Совет матерей", эксперт ОНФ Татьяна Буцкая рассказала, как распознать тепловой удар у ребенка. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Тепловой удар возникает из-за перегрева. Духота, жара, слишком теплая одежда не по погоде, физические нагрузки в летний зной, обезвоживание – все это может привести к нарушению теплового баланса", – предупредила Буцкая.

Она объяснила, что чаще всего тепловой удар возникает у детей, поскольку у них более активный обмен веществ, который создает тепло интенсивней, чем организм взрослого человека.

Распознать недуг можно по вялости или капризности ребенка. В случае теплового удара лицо малыша краснеет, кожа становится сухой и горячей, а сердцебиение заметно учащается.

Также ребенка может тошнить и лихорадить. В тяжелых случаях возможны потеря сознания или судороги.

Если у ребенка наблюдаются описанные симптомы, стоит сразу переместить его в прохладное место, раздеть и обеспечить приток свежего воздуха. Если в помещении есть кондиционер, стоит установить его на температуру 18-20 градусов.

В случае если температура тела продолжает расти, необходимо обратиться за помощью к специалисту.

Ранее стало известно, что легкая светлая одежда, головной убор, солнцезащитный крем и широкие очки помогут избежать теплового удара в жаркую погоду. В помещении следует обеспечить температуру от 20 до 25 градусов, меньше использовать духовку и плиту, чаще принимать освежающий душ и в светлое время суток закрывать окна и шторы.