Врач рассказала, как избежать теплового удара

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Легкая светлая одежда, головной убор, солнцезащитный крем и широкие очки помогут избежать теплового удара в жаркую погоду, рассказала врач медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Суна Исакова.

Она также отметила, что в помещении следует обеспечить температуру от 20 до 25 градусов, меньше использовать духовку и плиту, чаще принимать освежающий душ и в светлое время суток закрывать окна и шторы.

"Чтобы избежать теплового удара, уличные работы следует отложить на вечернее время. Пейте больше воды, чем обычно, не дожидаясь, пока почувствуете жажду", – приводит слова Исаковой РИА Новости.

В жару люди, страдающие сердечными заболеваниями, испытывают дополнительную нагрузку, а при заражении коронавирусной инфекцией у них увеличивается риск развития тромбоза. Об этом ранее рассказала главный внештатный специалист-кардиолог, главный врач больницы имени Давыдовского, доктор медицинских наук Елена Васильева. Она пояснила, что падение давления и обезвоживание могут вызвать тахикардию, что может привести к ишемии.