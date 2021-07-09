Врач рассказала, как избежать теплового удара

Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Легкая светлая одежда, головной убор, солнцезащитный крем и широкие очки помогут избежать теплового удара в жаркую погоду, рассказала врач медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Суна Исакова.
Она также отметила, что в помещении следует обеспечить температуру от 20 до 25 градусов, меньше использовать духовку и плиту, чаще принимать освежающий душ и в светлое время суток закрывать окна и шторы.
"Чтобы избежать теплового удара, уличные работы следует отложить на вечернее время. Пейте больше воды, чем обычно, не дожидаясь, пока почувствуете жажду", – приводит слова Исаковой РИА Новости.
В жару люди, страдающие сердечными заболеваниями, испытывают дополнительную нагрузку, а при заражении коронавирусной инфекцией у них увеличивается риск развития тромбоза. Об этом ранее рассказала главный внештатный специалист-кардиолог, главный врач больницы имени Давыдовского, доктор медицинских наук Елена Васильева. Она пояснила, что падение давления и обезвоживание могут вызвать тахикардию, что может привести к ишемии.
Москвичам рассказали, как спастись от жары
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: