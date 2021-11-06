Врач предупредил о высокой температуре после перенесенного коронавируса

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Переболевшие коронавирусом могут страдать от высокой температуры после выздоровления. Об этом заявил врач-нейрофизиолог Александр Будик в эфире радио Sputnik.
По словам специалиста, повышение температуры во время болезни является нормальным явлением, сигнализирующим о борьбе организма с инфекцией. При этом отклонение от нормальной температуры после выздоровления может свидетельствовать о дисбалансе в организме.
Будик подчеркнул, что повышение температуры после перенесенного коронавируса до 37–37,5 градуса может продолжаться относительно долго. Речь идет о периоде в несколько недель или месяцев.
"Банальные ОРВИ и грипп могут давать такую симптоматику. После заболевания COVID-19 тоже возможно нарушение терморегуляции – как проявление вегетативного дисбаланса", – подтвердил Будик.
Как заверил эксперт, повышение температуры тела до 37,5 не опасно. При этом сочетание с другими симптомами может стать поводом для посещения врача.
"Например, если у человека повышенная температура и болит голова или болят суставы, то это знак, что надо обратиться к врачу. Если к незначительному повышению температуры добавляются необъяснимые боли, то это повод обратиться к врачу", – заявил Будик.
Без дополнительных симптомов температура нормализуется сама собой, пообещал медик.
Ранее международная группа ученых выяснила, что введение витамина C внутривенно помогает защититься от тяжелого течения коронавируса и быстрее выздороветь. Проведенное в Ухане исследование показало, что антиоксидант на 70% ускоряет выздоровление от симптомов болезни по сравнению с плацебо.
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