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Общество

04:15

Врач предупредил о высокой температуре после перенесенного коронавируса

медицина общество

Фото: depositphotos/Meggan

Переболевшие коронавирусом могут страдать от высокой температуры после выздоровления. Об этом заявил врач-нейрофизиолог Александр Будик в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, повышение температуры во время болезни является нормальным явлением, сигнализирующим о борьбе организма с инфекцией. При этом отклонение от нормальной температуры после выздоровления может свидетельствовать о дисбалансе в организме.

Будик подчеркнул, что повышение температуры после перенесенного коронавируса до 37–37,5 градуса может продолжаться относительно долго. Речь идет о периоде в несколько недель или месяцев.

"Банальные ОРВИ и грипп могут давать такую симптоматику. После заболевания COVID-19 тоже возможно нарушение терморегуляции – как проявление вегетативного дисбаланса", – подтвердил Будик.

Как заверил эксперт, повышение температуры тела до 37,5 не опасно. При этом сочетание с другими симптомами может стать поводом для посещения врача.

"Например, если у человека повышенная температура и болит голова или болят суставы, то это знак, что надо обратиться к врачу. Если к незначительному повышению температуры добавляются необъяснимые боли, то это повод обратиться к врачу", – заявил Будик.

Без дополнительных симптомов температура нормализуется сама собой, пообещал медик.

Ранее международная группа ученых выяснила, что введение витамина C внутривенно помогает защититься от тяжелого течения коронавируса и быстрее выздороветь. Проведенное в Ухане исследование показало, что антиоксидант на 70% ускоряет выздоровление от симптомов болезни по сравнению с плацебо.

В Москве сегодня 6 407 новых случаев коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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