Найден способ защититься от тяжелой формы коронавируса

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Международная группа ученых выяснила, что введение витамина C внутривенно помогает защититься от тяжелого течения коронавируса и быстрее выздороветь. Об этом сообщает The Telegraph.

Эксперты провели 12 клинических испытаний. Они установили, что уколы с витамином C помогают повысить уровень кислорода в крови, подавить воспаление и ускорить восстановление организма.

Проведенное исследование в Ухане показало, что антиоксидант на 70% ускоряет выздоровление от симптомов болезни по сравнению с плацебо.

"Ежедневное введение тяжелобольным пациентам от шести до 24 граммов внутривенно дало положительный результат: возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация и снизились маркеры воспаления", – рассказала соавтор исследования Анитра Карр из Университета Отаго в Новой Зеландии.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о росте смертности в РФ в октябре 2021 года. Данный показатель увеличился на 23,8% по сравнению с сентябрем того же года. По мнению вице-премьера, прирост смертности вызван ухудшением эпидситуации с коронавирусом в стране.