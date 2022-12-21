Россияне выбрали главный зарубежный новогодний фильм

Фото: кадр из фильма "Один дома"; режиссер – Крис Коламбус; производство – 20th Century Fox Film Corporation, Hughes Entertainment

Россияне считают, что главным зарубежным новогодним фильмом является американская комедия "Один дома". Об этом пишет "Газета.ру".

Опрос был проведен по инициативе канала Cinema. По его результатам был составлен рейтинг самых новогодних фильмов:

"Один дома" – 72%;

"Один дома – 2: Затерянный в Нью-Йорке" – 18%;

"Три орешка для Золушки" – 15,5%;

"Реальная любовь" – 15%;

"Гринч – похититель Рождества" – 14%;

"Отпуск по обмену" – 10%;

"Семьянин" – 7%;

серия фильмов о Гарри Поттере – 6,5%;

"Пока ты спал" – 6%;

"Рождественская история" – 5%.

Ранее россияне назвали кинокартину "Ирония судьбы, или С легким паром!" самым любимым новогодним фильмом.

Опрос в социальных сетях показал, что за приключениями Жени Лукашина предпочитают следить 26% проголосовавших. На втором месте среди любимых картин расположился фильм "Иван Васильевич меняет профессию" (19% голосов).

Замыкает топ-3 зимняя сказка "Морозко" с результатом в 15% участников опроса.

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