Аналитики заявили о снижении интереса россиян к фоторедакторам с ИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

С 21 ноября 2022 года интерес к фото- и видеоредатору Lensa среди россиян вырос в 20 раз в сравнении с обычными дневными показателями. При этом уже в декабре показатели начали снижаться. Об этом сообщает пресс-служба "МегаФона" со ссылкой на данные своих аналитиков.

Приложение Lensa с помощью искусственного интеллекта способно воспроизводить фотографии пользователей в разных техниках написания портретов, например в карандашных набросках и работах в стиле футуризма.

"Пользователи соцсетей активно меняли свои фото на созданные искусственным интеллектом. С каждым днем трафик в Lensa увеличивался в полтора-два раза и к 29 ноября в 20 раз превышал показатели начала месяца, а количество уникальных пользователей было выше в шесть раз", – говорится в сообщении.

При этом с 1 декабря трафик начал снижаться на 20% ежедневно. Однако, несмотря на сокращение аудитории, трафик и количество пользователей остается вдвое выше, чем до обновления приложения – то есть часть установивших приложение продолжают им пользоваться.

В пресс-службе сообщили, что тренд к воспроизведению фото в разных портретных техниках повлек за собой рост интереса россиян и к другим редакторам, например Go Art и Fotor. Количество пользователей приложений в ноябре увеличилось на 80–90% в сравнении с показателями января – октября.

Ранее Google представил программу с искусственным интеллектом, способную переводить неразборчивый почерк врачей. Опция станет частью утилит Google Lens. Пациент сможет сделать снимок рецепта от медика и направить фото искусственному интеллекту, который определит точное название всех указанных лекарств.



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