Жителям Москвы рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 21 декабря, в столичном регионе ожидается повышенная облачность, небольшой снег и до 12 градусов мороза. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

"Облачно. Местами небольшие осадки (снег, мокрый снег). Местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве температура воздуха составит от - 9 до -7 градусов, в Подмосковье – от -12 до -7 градусов. К вечеру в городе и области столбики термометров поднимутся до 0 градусов.

По данным синоптиков, ожидается южный ветер, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее о потеплении почти на 10 градусов в Москве и Подмосковье сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова. Она отметила, что потепление будет сопровождаться небольшими осадками и мокрым снегом. Также возможно налипание мокрого снега на провода и ветки деревьев.



Синоптик сообщил о морозе до -15 градусов в столице в ночь на среду

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