Эксперт объяснила, почему вредно пить чай сразу после еды

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Специалист по питанию Маргарита Львова предупредила, что пить чай сразу после еды вредно, поскольку он содержит дубильные вещества, препятствующие усвоению железа из пищи. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам эксперта, негативное воздействие напитка зависит от общего состояния здоровья, качества, количества и времени его употребления. Безопасной дозой чая, пояснила она, можно считать объем до 400 миллилитров в день.

"[Пить чай] лучше в первой половине дня. И если у человека нет почечной недостаточности, мочекаменной болезни или повышенного содержания мочевой кислоты", – отметила она.

Львова добавила, что чай из пакетиков не приносит организму никакой пользы, а содержащийся в нем кофеин препятствует усвоению железа и магния из еды. Эксперт рекомендовала пить чай минимум через 40 минут после приема пищи.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала Москве 24, что зеленый чай является самым полезным напитком для пожилых людей, поскольку в нем содержатся антиоксиданты, которые помогают очищать организм от вредных веществ.



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