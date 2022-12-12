Эндокринолог рассказала, кому нельзя пить кофе

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Кофе может быть полезен для здоровых людей, а также при некоторых заболеваниях, об этом свидетельствуют последние исследования, рассказала врач-эндокринолог Оксана Михалева.

Однако есть категории людей, которым нельзя употреблять этот напиток или нужно ограничивать количество кофеина, предупредила специалист. По ее словам, речь идет о детях до 12 лет, беременных и кормящих женщинах.

Употребление большого количества кофе может снизить всасывание железа в кишечнике у женщины и привести к анемии у ребенка, который находится на грудном вскармливании, пояснила эксперт. Также этот напиток может вызывать у младенцев беспокойство и нарушение сна.

Кроме того, кофе может быть вредным для людей с аритмией. Особенно это относится к людям, страдающим тахикардией и мерцательной аритмией, а также артериальной гипертензией, добавила Михалева.

"В случае сердечно-сосудистых заболеваний работает правило "доза – эффект", то есть чем больше доза кофеина, тем выше риск, и наоборот", – приводит слова эндокринолога агентство "Прайм".

Также кофе нарушает всасывание ряда лекарственных препаратов, в том числе для лечения сахарного диабета и остеопороза.

Детям после 12 лет, продолжила Михалева, следует употреблять не более одной чашки кофе в день. Для взрослых нормой считается употребление 2–3 чашек в день. Если употреблять более 4–5 чашек в день, то повышается риск остеопороза, особенно у людей старше 50 лет.

Ранее Михалева рассказала о продуктах, которые опасно сочетать с кофе. Речь идет о пище, богатой кальцием и железом. Врач пояснила, что кофе содержит дубильные вещества, которые способствуют связыванию в кишечнике важных элементов, поэтому человек может их недополучить.



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