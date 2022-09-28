Россиянам рассказали о продуктах, которые опасно сочетать с кофе

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Многим людям достаточно опасно сочетать кофе с некоторыми продуктами, утверждает эндокринолог, диетолог, ведущий специалист "СМ-Клиники" Оксана Михалева. По ее словам, это пища, богатая кальцием и железом.
"Связано это с тем, что в кофе содержатся дубильные и связывающие вещества, например танины. Они придают специфический горький привкус напитку. Но эти вещества способствуют связыванию в кишечнике важных элементов – кальция и железа, поэтому человек может их недополучать", – отметила Михалева в разговоре с "Газетой.ру".
По ее словам, в основном кальций содержится в молочных продуктах. Не стоит употреблять молоко только вместе с кофе, предостерегла врач. Она считает, что из-за этого может развиться дефицит кальция. Михалева отметила, что подобная информация особенно актуальна для подростков, беременных женщин и пожилых людей.
По мнению врача, проблема с железом есть в основном для вегетарианцев. Также употреблять молочные продукты с кофе вредно тем, кто имеет дефицит подобного микроэлемента. Вегетарианцы пьют лишь растительные источники железа, которые связываются танинами кофе.
"Если вы любите выпить кофе с молоком или сливками, то это, конечно, не вредно, но нужно понимать, что из этой порции молока всасывание кальция будет минимальным. То же самое касается усвоения железа из растительных продуктов, если вместе с ними вы употребляете кофе", – заключила Михалева.
Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, какие виды молока наиболее полезны для человека. По словам специалиста, в коровьем и козьем больше белка и кальция, чем в растительных вариантах.
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