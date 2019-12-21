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Москва 24

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Общество

15:05

Александр Васильев рассказал, в чем надо встречать Новый год

общество праздники

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Телеведущий Александр Васильев дал советы, как выбрать наряд для празднования Нового года. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам историка мод, в новогоднюю ночь необходимо одеться в синие блестки.

"Синий цвет – это цвет следующего года. Блестки – самый модный аксессуар, поэтому женщинам – платье с подкладными плечами синего цвета, это будет самым модным на эту вечеринку", – пояснил эксперт.

Мужчинам же Васильев порекомендовал приобрести к торжеству синий пиджак или бабочку того же цвета. "С белой рубашкой будет выглядеть потрясающе", заверил искусствовед.

Ранее сообщалось, как понравиться символу Нового года металлической крысе. Астролог рассказал, какой стиль подойдет каждому из знаков зодиака в 2020 году.

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