Александр Васильев рассказал, в чем надо встречать Новый год

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Телеведущий Александр Васильев дал советы, как выбрать наряд для празднования Нового года. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам историка мод, в новогоднюю ночь необходимо одеться в синие блестки.

"Синий цвет – это цвет следующего года. Блестки – самый модный аксессуар, поэтому женщинам – платье с подкладными плечами синего цвета, это будет самым модным на эту вечеринку", – пояснил эксперт.

Мужчинам же Васильев порекомендовал приобрести к торжеству синий пиджак или бабочку того же цвета. "С белой рубашкой будет выглядеть потрясающе", заверил искусствовед.

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