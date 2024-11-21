The Lancet: постоянный шум может нарушить связь между мозгом и органами слуха

Фото: depositphotos/akoldunov

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришли к выводу, что восьмичасовой фоновый шум, громкость которого выше 85 децибелов, способен вызвать заболевания сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, а также спровоцировать нарушение связи между мозгом и органами слуха. Результаты исследования представлены в научном журнале The Lancet.

По информации исследователей, при длительном воздействии звуки, которые превышают допустимые уровни, способны вызывать развитие тиннитуса, то есть нарушения связи между мозгом и слуховыми органами. В тяжелых случаях патология приводит к потере слуха. Согласно данным ВОЗ, каждый седьмой взрослый европеец страдает от тиннитуса.

Также шумовое загрязнение негативно влияет на сон, что может стать причиной стрессов, проблем с нервной системой и ослабления иммунитета.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что использование наушников в течение длительного времени может привести к развитию различных заболеваний.

Он подчеркнул, что при использовании наушников человек тем самым проталкивает серу вглубь уха, формируя плотную серную пробку. В результате, по его словам, сначала это приводит к заложенности уха, а впоследствии может образоваться контактный отит.

