Врач рассказал об опасности длительного использования наушников

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Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что использование наушников в течение длительного времени может привести к развитию различных заболеваний.
"От того, что ухо будет заткнуто очень долго, может развиться грибковый отит (отомикоз). Особенно у людей, которые пользуются слуховыми аппаратами или по долгу службы используют наушники по много часов, как, например, работники call-центров", – рассказал Зайцев в интервью радио Sputnik.
Он подчеркнул, что при использовании наушников человек тем самым проталкивает серу вглубь уха, формируя плотную серную пробку. В результате, по его словам, сначала это приводит к заложенности уха, а впоследствии может образоваться контактный отит.
Специалист при этом отметил, что если же без наушников не обойтись, то следует отдать предпочтение накладным, которые полностью закрывают ушную раковину.
"Наушники, которые засовываются в ухо, из-за неплотного контакта приходится вставлять глубже. При этом сам наушник стоит у барабанной перепонки и сильно воздействует на внутреннее ухо. От этого страдают волосковые слуховые клетки, так называемый кортиев орган, и начинают безвозвратно отмирать", – отметил Зайцев.
В целом специалист посоветовал не включать музыку на полную громкость. Также он рекомендовал не использовать наушники в общественном транспорте и других местах с повышенным шумом, где приходится усиливать звук.
"Лучше не пользоваться наушниками в общественном транспорте – там слишком шумно. Пользоваться на улице, например по пути на работу. Продолжительность – два раза в день по полчаса и, конечно, не на максимальной громкости, а на половине, не выше 50%. Так мы не повредим ушам", – заключил специалист.
Ранее врач Александр Мясников также рассказал, что наушники могут наносить серьезный вред здоровью. Он отметил, что безопасная нагрузка для слуха составляет 80 децибел. Специалист призвал пользоваться студийными наушниками, поскольку они меньше влияют на здоровье.
"Городской стандарт": беспроводные наушники
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