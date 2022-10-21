Военный эксперт объяснил, почему женщин в РФ не призывают в армию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В российской армии хватает мужчин, которые могут выполнять свой воинский долг, поэтому необходимости в призыве на службу женщин нет. Об этом военный эксперт Виктор Литовкин рассказал в интервью Пятому каналу.

Вместе с тем он отметил, что около 10% Вооруженных сил РФ составляют женщины. По его словам, это примерно 45 тысяч человек. Литовкин подчеркнул, что у женщин в России есть возможность пойти на службу при соответствующем желании, если это позволяет образование, специальность и состояние здоровья.

Ранее генерал армии в запасе Владимир Болдырев заявил, что в России женщин начнут призывать только в крайнем случае. Тогда они будут участвовать в боевых действиях в качестве медиков и связистов в тылу. Эксперт объяснил, что военная служба в тылу может предполагать деятельность в вещевых, продовольственных, мастерских и прачечных подразделениях.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!