13:46Общество
В Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за тумана 22 октября
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Гидрометцентр России объявил в Московской области желтый уровень погодной опасности из-за тумана утром субботы, 22 октября. Об этом сообщается на сайте организации.
"Местами туман. Период предупреждения – с 05:00 до 11:00 22 октября", – отмечают синоптики.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о повышенной влажности и усилении ветра от 6 до 11 метров в секунду в столичном регионе в ближайшие дни.
По словам синоптика, в выходные температура в Москве немного повысится – будет 5–10 градусов тепла.
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